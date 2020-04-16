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Обмен пленными с Луганском прошел по формуле "11 на 4"

Новости » Политика     16.04.2020 - 13:20
Обмен пленными с Луганском прошел по формуле "11 на 4"
Фото: обмен пленными (lug-info.com)

Три человека отказались возвращаться на оккупированные территории

Обмен пленными на Донбассе с отдельными районами Луганской области прошел по формуле "11 на 4", так как три человека отказались возвращаться на оккупированные территории. Об этом пишут российские СМИ.

Как заявила представитель отдельных районов Луганской области в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева, украинская сторона передала четырех человек, а "ЛНР" освободила 11.

"Мы передали 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы "ЛНР", три человека изъявили добровольное желание остаться на территории Украины", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сегодня прошел обмен пленными между Киевом и Донецком по формуле "10 на 9". Также сообщалось, что один человек от обмена отказался.

Кроме того, сегодня в Офисе президента Украины заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России. При этом в Офисе отметили, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение.

Начался обмен пленными между Луганском и Киевом
Новости Украины ДонбассЛНРобмен пленными
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