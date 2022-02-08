Обмен пленными, КПВВ и Красный крест: в ТКГ оценили возможность решения гумвопросов

Обмен пленными

Он отметил, что Украина настаивает на первоочередном решении гуманитарных вопросов - то есть, безусловный обмен "всех на всех".

"С нашей стороны подготовлено все, что можно, и об этом давно всем известно. С весны 2020 года мы постоянно подаем обновленные и уточненные списки для обмена", - отметил Костин.

Также он подчеркнул, то, что РФ использует этот вопрос как инструмент повышения ставок в переговорном процессе по другим вопросам, абсолютно недопустимо.

"Первая из основных наших задач - это обмен. Все наши граждане, которые незаконно содержатся на неподконтрольной территории, должны быть возвращены домой", - подчеркнул Костин.

Работа Красного креста

В свою очередь он также отметил необходимость безусловного допуска Международного комитета Красного креста.

"Еще в 2019 году, сразу после Парижского саммита, мы приняли необходимый закон и обеспечиваем доступ. А на оккупированных территориях этого не делается. И у нас до сих пор нет информации относительно некоторых наших людей. У нас есть информация, что наши граждане там, но их невозможно найти, мы даже не знаем, живы ли некоторые из них", - рассказал Костин.

Открытие КПВВ

Вместе с тем он отметил важность открытия контрольно-пропускных пунктов.

"Опять же, мы сделали все необходимое. Все построено, открыто, инфраструктура подготовлена. И на каждом заседании ТКГ, и на каждом заседании советников "нормандского формата" мы поднимаем этот вопрос", - подчеркнул Костин.

Он напомнил, что в конце прошлого года Кабмин упростил проход через КПВВ.

"То есть, человек, который переходит на подконтрольную территорию, просто сдает экспресс-тест на COVID, и все, больше нет вообще никаких ограничений", - пояснил Костин.

Однако, он отметил, что со стороны оккупированных территорий даже существующие ранее пропускные пункты большую часть времени остаются закрытыми.

"Но этот вопрос обязательно будет на повестке дня в рамках консультаций в ТКГ, мы также будем поднимать его на следующей встрече в Берлине", - резюмировал Костин.