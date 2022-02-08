Обмен пленными, КПВВ и Красный крест: в ТКГ оценили возможность решения гумвопросов

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин оценил возможность решения гуманитарных вопросов на уровне трехсторонней контактной группы. По его словам, это направление является приоритетным, а потому не может идти отдельно от других.
Об этом рассказал Костин в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что Украина настаивает на первоочередном решении гуманитарных вопросов - то есть, безусловный обмен "всех на всех".
"С нашей стороны подготовлено все, что можно, и об этом давно всем известно. С весны 2020 года мы постоянно подаем обновленные и уточненные списки для обмена", - отметил Костин.
Также он подчеркнул, то, что РФ использует этот вопрос как инструмент повышения ставок в переговорном процессе по другим вопросам, абсолютно недопустимо.
"Первая из основных наших задач - это обмен. Все наши граждане, которые незаконно содержатся на неподконтрольной территории, должны быть возвращены домой", - подчеркнул Костин.
В свою очередь он также отметил необходимость безусловного допуска Международного комитета Красного креста.
"Еще в 2019 году, сразу после Парижского саммита, мы приняли необходимый закон и обеспечиваем доступ. А на оккупированных территориях этого не делается. И у нас до сих пор нет информации относительно некоторых наших людей. У нас есть информация, что наши граждане там, но их невозможно найти, мы даже не знаем, живы ли некоторые из них", - рассказал Костин.
Вместе с тем он отметил важность открытия контрольно-пропускных пунктов.
"Опять же, мы сделали все необходимое. Все построено, открыто, инфраструктура подготовлена. И на каждом заседании ТКГ, и на каждом заседании советников "нормандского формата" мы поднимаем этот вопрос", - подчеркнул Костин.
Он напомнил, что в конце прошлого года Кабмин упростил проход через КПВВ.
"То есть, человек, который переходит на подконтрольную территорию, просто сдает экспресс-тест на COVID, и все, больше нет вообще никаких ограничений", - пояснил Костин.
Однако, он отметил, что со стороны оккупированных территорий даже существующие ранее пропускные пункты большую часть времени остаются закрытыми.
"Но этот вопрос обязательно будет на повестке дня в рамках консультаций в ТКГ, мы также будем поднимать его на следующей встрече в Берлине", - резюмировал Костин.
Напомним, на 10 февраля запланирована встреча политических советников в нормандском формате.
Добавим, при этом в РФ заявляли, что стороны намерены во время встречи "попытаться найти решения по всем проблемам, которые не решены".