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Нормандскую встречу советников переносить не планируют. Ермак идет на поправку

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 13:52
Нормандскую встречу советников переносить не планируют. Ермак идет на поправку Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Заболевший коронавирусом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже идет на поправку. Поэтому украинская сторона не планирует переносить нормандскую встречу политических советников, которая должна пройти 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

По словам источника, Ермак уже идет на поправку и намерен отправиться в Берлин.

"Поэтому встречу переносить не планируют", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что ровно за неделю до нормандской встречи в Берлине Ермак получил положительный тест на коронавирус. Он утверждал, что "пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги".

Нормандская встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые прошли в Париже при участии политических советников президентов Украины, России, Франции и Германии.

Как сказал переговорщик от России Дмитрий Козак, стороны намерены встретиться в Берлине и "попытаться найти развязки по всем проблемам, которые не решены".

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