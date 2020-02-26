Обмен Крыма на Донбасс поддерживают только 10% украинцев

Только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей) поддерживают только 20% граждан, против этого выступают 56%).

Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины (не поддерживают - 65,5%).

Оценивая ситуацию на Донбассе, 44% респондентов считают, что на востоке Украины идет война между Украиной и Россией, еще 19% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 14% разделяют мнение, что на востоке Украины идет гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 10% - война между Россией и США, и 6% - на востоке Украины идет борьба за независимость Донецкой и Луганской "народных республик"

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство украинцев (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше.