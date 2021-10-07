Ошукали на 7,5 млн доларів: в Києві та Харкові викрили шахрайські кол-центри

В Києва та Харкові правоохоронці викрили нелегальну діяльність шахрайських кол-центрів. Зловмисники ошукали іноземців на 7,5 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів", - пише пресслужба.

Завдяки програмам, зловмисники імітували проведення операцій й зростання прибутку у довірливих людей. Подібні шахрайські кол-центр працювали в Києві та Харкові. Загалом їх штат нараховував більше ніж 40 осіб, серед яких були й іноземці.

"Через спеціально створені торговельні платформи і кол-центри члени злочинної організації виманили у громадян США 7,5 млн доларів США", - пише пресслужба.



В рамках 23 санкціонованих обшуків на території Києва, Київської та Харківської областей, правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку;

флеш-накопичувачі;

криптоносії;

документацію;

банківські картки.

Фото: у Києві та Харкові викрили шахрайські кол-центри, які ошукали людей на 7,5 млн дооларів (gp.gov.ua)