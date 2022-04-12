ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обманул желающих эвакуироваться. В Харькове сообщили подозрение мошеннику

Новина українською →
Харьков, Вторник 12 апреля 2022 11:39
Обманул желающих эвакуироваться. В Харькове сообщили подозрение мошеннику Фото: в Харькове задержали мошенника (фото facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове правоохранители разоблачили мошенника, обманувшего местных жителей, которые хотели эвакуироваться из города. Злоумышленнику вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следователи установили, что с 24 февраля по 10 апреля аферист находил в мессенджерах объявления от граждан, искавших перевозчиков. Он представлялся волонтером и предлагал за денежное вознаграждение помочь уехать.

За свои услуги мошенник просил перевести предоплату ему на банковскую карту, после чего переставал выходить на связь. С начала войны он обманул по меньшей мере 10 человек и "заработал" более 230 тысяч гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Мужчине сообщили подозрение. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачили мошенницу, которая обманула более 30 переселенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков эвакуация мошенническая схема
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше