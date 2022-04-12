Обманул желающих эвакуироваться. В Харькове сообщили подозрение мошеннику

В Харькове правоохранители разоблачили мошенника, обманувшего местных жителей, которые хотели эвакуироваться из города. Злоумышленнику вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Следователи установили, что с 24 февраля по 10 апреля аферист находил в мессенджерах объявления от граждан, искавших перевозчиков. Он представлялся волонтером и предлагал за денежное вознаграждение помочь уехать.

За свои услуги мошенник просил перевести предоплату ему на банковскую карту, после чего переставал выходить на связь. С начала войны он обманул по меньшей мере 10 человек и "заработал" более 230 тысяч гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Мужчине сообщили подозрение. Сейчас он находится под стражей.