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Обманул волонтеров на полмиллиона гривен. В Киеве разоблачили мошенника

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Киев, Суббота 07 мая 2022 10:21
Обманул волонтеров на полмиллиона гривен. В Киеве разоблачили мошенника Фото: в Киеве мужчина обманул волонтеров на полмиллиона гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили в Киеве мужчину, который обманул волонтеров на полмиллиона гривен. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

По данным следствия, мужчина в течение марта-апреля этого года под предлогом поставки военного снаряжения обманул волонтеров. В частности, подозреваемый предложил отвезти из Киева в Чернигов военное снаряжение для защитников, в том числе 40 бронежилетов, 15 раций, 4 коробки медицинских средств стоимостью почти 12,3 тысячи евро.

Также мужчина входил в доверие к другим волонтерским организациям и завладевал их денежными средствами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 190 УКУ. По месту его жительства правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обманул волонтеров на полмиллиона гривен. В Киеве разоблачили мошенника

Напомним, во Львове разоблачили двух мужчин, которые раскрали гуманитарной помощи на полмиллиона гривен.

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