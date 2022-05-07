Обманул волонтеров на полмиллиона гривен. В Киеве разоблачили мошенника

Правоохранители разоблачили в Киеве мужчину, который обманул волонтеров на полмиллиона гривен. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

По данным следствия, мужчина в течение марта-апреля этого года под предлогом поставки военного снаряжения обманул волонтеров. В частности, подозреваемый предложил отвезти из Киева в Чернигов военное снаряжение для защитников, в том числе 40 бронежилетов, 15 раций, 4 коробки медицинских средств стоимостью почти 12,3 тысячи евро.

Также мужчина входил в доверие к другим волонтерским организациям и завладевал их денежными средствами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 190 УКУ. По месту его жительства правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.