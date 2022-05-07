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Ошукав волонтерів на півмільйона гривень. У Києві викрили шахрая

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Київ, Субота 07 травня 2022 10:21
Ошукав волонтерів на півмільйона гривень. У Києві викрили шахрая Фото: у Києві чоловік ошукав волонтерів на півмільйона гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили у Києві чоловіка, який ошукав волонтерів на півмільйона гривень. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області.

З даними слідства, чоловік протягом березня-квітня цього року під приводом поставки військового спорядження ошукав волонтерів. Зокрема, підозрюваний запропонував відвезти з Києва до Чернігова військове спорядження для захисників, зокрема 40 бронежилетів, 15 рацій, 4 коробки медичних засобів вартістю майже 12,3 тисячі євро.

Також чоловік входив у довіру до інших волонтерських організацій та заволодівав їхніми грошовими коштами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 190 ККУ. За місцем його проживання правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучено речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ошукав волонтерів на півмільйона гривень. У Києві викрили шахрая

Нагадаємо, у Львові викрили двох чоловіків, які розкрали гуманітарної допомоги на півмільйона гривень.

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