Ошукав волонтерів на півмільйона гривень. У Києві викрили шахрая

Правоохоронці викрили у Києві чоловіка, який ошукав волонтерів на півмільйона гривень. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області.

З даними слідства, чоловік протягом березня-квітня цього року під приводом поставки військового спорядження ошукав волонтерів. Зокрема, підозрюваний запропонував відвезти з Києва до Чернігова військове спорядження для захисників, зокрема 40 бронежилетів, 15 рацій, 4 коробки медичних засобів вартістю майже 12,3 тисячі євро.

Також чоловік входив у довіру до інших волонтерських організацій та заволодівав їхніми грошовими коштами.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 190 ККУ. За місцем його проживання правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучено речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.