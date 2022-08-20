Обломки сбитой над Днепропетровской областью ракеты повредили жилые дома

Украинские силы ПВО сегодня, 20 августа, утром сбили над Днепропетровской областью четыре ракеты. Обломки одной из них повредили жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

"Остатки крылатых ракет "Калибр", которые сбили сегодня над Днепропетровщиной. Обломки одной из 4-х ракет упали в Покрове, повредив четыре частных жилых дома", - написал Лукашук.

Напомним, сегодня, 20 августа, утром в Днепре слышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно об успешной работе систем ПВО.

Также мы писали, что за эту ночь враг четыре раза открывал огонь по Днепропетровской области. Российская армия из разного оружия била по Никопольскому и Криворожскому районам.

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