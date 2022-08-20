Уламки збитої над Дніпропетровською областю ракети пошкодили житлові будинки

Українські сили ППО сьогодні, 20 серпня, вранці збили над Дніпропетровською областю чотири ракети. Уламки однієї з них пошкодили житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.
"Залишки крилатих ракет "Калібр", які збили сьогодні над Дніпропетровщиною. Уламки однієї з 4-х ракет впали в Покрові, пошкодивши чотири приватних житлових будинки", - написав Лукашук.
Уламки ракет, збитих над Дніпропетровською областю (t.me/mykola_lukashuk)
Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в Дніпрі чули потужні вибухи. Згодом стало відомо про успішну роботу систем ППО.
Також ми писали, що за цю ніч ворог чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області. Російська армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах.
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