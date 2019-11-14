Облигации внутреннего займа вытащили из внутреннего рынка 100 млрд гривен, - Кинах

Украина стоит на пороге беспрецедентного финансового кризиса. Об этом экс-премьер-министр, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил во время совместного расширенного заседания Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП, которое состоялось в столице 11 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

В ходе встречи представители бизнеса обсудили с парламентариями и членами правительства ряд проблемных вопросов делового климата в Украине.

Кинах отметил, что в государстве сейчас даже на декларативном уровне отсутствует задача постепенного приближения к цивилизованным условиям кредитования.

"Никто не призывает к грубому вмешательству. Но роль Национального банка в экономическом состоянии беспрецедентно велика", - отметил глава УСПП, приводя примеры Федеральной резервной системы США и Европейского банка, одной из главных функций которых является именно содействие созданию бизнес-климата и создание новых рабочих мест.

"Правительство выходит на внутренний финансовый рынок с облигациями внутреннего государственного займа с доходной частью 15-20%, затыкая дыры в бюджете. Пойдет ли банк кредитовать агрария, машиностроителя, когда его административно, силовыми методами заставляют выкупить пакеты облигаций? Без рисков, без каких-либо проблем с залогами они ждут, пока эти 15 или 20% упадут им на счет", - подчеркнул Кинах.

По словам президента УСПП, так, только с января по ноябрь текущего года с внутреннего рынка "выбросили" минимум 100 млрд гривен.

"Значительная часть - в так называемых нерезидентов. Хотя есть и наши "родные" олигархи. Мы знаем, как они это делают. Более 3 млрд долларов инвестировали только в этом году в ОВГЗ. Это создало огромную проблему спекулятивной финансовой пирамиды. И, если конъюнктура изменится, я не хочу дальше комментировать, что будет с нашей финансовой системой в государстве", - резюмировал господин Кинах.