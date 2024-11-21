Знакові персони Майдану: де зараз активіст Революції Гідності Володимир Парасюк

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, який присвячений річниці початку революцій – Помаранчевої у 2004-му році і Революції Гідності у 2013-му. Одним із ключових персон Євромайдану став активіст Володимир Парасюк, який виголосив легендарну промову після розстрілу Небесної сотні. Багато експертів називають це переломним моментом революції.

Історія Парасюка під час Євромайдану

Володимир Парасюк народився 1987 року у селі Майдан на Львівщині. Навчався на факультеті електроніки Львівського національного університету ім. Івана Франка, втім після 3-го курсу його відрахували. Після поновлення він перевівся на економічний факультет, де здобув спеціальність "Облік і оподаткування". Згодом Володимир закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

Парасюк був членом Конгресу українських націоналістів, не раз приїжджав до Києва для участі у патріотичних заходах. Коли почався Євромайдан, Володимир з батьком одразу долучився до протестувальників.

Під час протистояння між беркутівцями та протестувальниками 18-20 лютого 2014 року сотник Парасюку з іншими майданівцями не допустив захоплення приміщення консерваторії силовиками.

Володимир Парасюк (крайній праворуч) із батьком на Майдані (фото: instagram.com/parasiuk87)

21 лютого 2014 після розстрілу Небесної сотні представники парламентської опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок зі сцени Євромайдану заявили, що прагнучи зупинити кровопролиття, пішли на домовленості з режимом Януковича і підписали "Угоду про врегулювання кризи". Вона передбачала відновлення Конституції України 2004 року, розслідування вбивств на Майдані і проведення президентських виборів протягом року.

Після цієї заяви на сцену Євромайдану пробрався Парасюк, перервав виступ політиків і виголосив емоційну промову, яка, за думкою деяких експертів, стала переломним моментом Революції Гідності. Хоча Парасюк переломним вважає сам факт утворення Євромайдану.

"Я не вірю в ці важкі політичні процеси, про які вони говорять. 77 людей поклало голову, а вони домовляються. Я вам кажу від своєї сотні: якщо ви завтра до 10 ранку не виступите із заявою, щоб Янукович ішов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю, я вам клянуся", – заявив тоді Парасюк.

21 лютого 2014 року ввечері Віктор Янукович втік із Києва. Наступного дня Верховна Рада України підтримала постанову про самоусунення Президента України та призначила позачергові вибори Президента України.

Участь в АТО і політична кар'єра Парасюка

Після початку збройної агресії Росії на сході України у 2014 році Парасюк став бійцем батальйону "Дніпро-1" та відправився на фронт. Разом із побратимами він потрапив в Іловайський котел, де отримав поранення голови. Під час виходу з позицій потрапив у полон до росіян. Але оскільки обличчя Володимира було залите кров'ю, окупанти його не впізнали.

Згодом Парасюка з іншими полоненими вивезли на допити в Росію, але потім передали "владі ДНР". Зрештою його повернули на підконтрольну територію України в обмін на російських терористів. Сам Парасюк потім зізнавався, що його врятувало те, що ні донецькі бойовики, ні російські військові його не впізнали.

За участь в АТО Володимира нагородили іменною холодною зброєю Міністра внутрішніх справ, а також нагрудним знаком МВС України "За відзнаку у службі".

Після повернення з фронту Парасюк разом із побратимами активно волонтерив і допомагав військовим. Лише у 2015–2016 роках він з однодумцями передав нашим захисникам майже 50 автомобілів та 5 реанімобілів.

Володимир Парасюк був нардепом 8-го скликання (фото: instagram.com/parasiuk87)

У 2014 році на позачергових виборах до Верховної Ради Парасюк балотувався як самовисуванець по 122 одномандатному виборчому округу й отримав понад 56% голосів виборців. Тоді увійшов до Комітету з питань запобігання та протидії корупції. За час своєї політичної діяльності Володимир подав у ВР понад 100 законопроектів, зокрема проект про автомобілі на іноземній реєстрації.

У Парламенті Парасюк не раз вчиняв бійки: він вдарив ногою в голову генерала СБУ Василя Пісного, бо той некоректно висловився про свій вклад в історію Майдану. Згодом Пісний подав заяву в ГПУ і проти Володимира відкрили кримінальну справу. А у 2016 році Парасюк влаштував бійку в ефірі "112 каналу" з нардепом Олександром Вілкулом.

У 2016 році Парасюк разом із депутатами Семеном Семенченком та Єгором Соболєвим ініціювали торгівельну блокаду Донбасу, перекривши залізничні та автошляхи, що з'єднували з регіоном. Через три місяці українська влада ухвалила рішення про повну зупинку транспортного сполучення з окупованими територіями.

У 2019 році Парасюк знову подавав документи для участі у парламентських виборах, втім ЦВК йому відмовила у реєстрації через недійсну довіреність його помічника.

Де зараз Володимир Парасюк і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Парасюк долучився до ЗСУ й пішов на фронт.

"24 лютого 2022 року я був у Львові вдома. Ми з Іриною (дружиною – Ред.) поспіхом зібрали речі, взяли нашого маленького синочка і поїхали до її батьків. Далі я набрав тата і ми домовились, що зустрічаємось на тому місці, де закопали затрофеєну у 2014 році зброю – "калаш" з підствольником Гп-25 і набої. Потім рідні допомогли мені зібратись і я вирушив до Києва", – згодом ділився спогадами Володимир.

Парасюк брав участь у звільненні столиці від окупантів. Згодом його підрозділ також залучався на Харківському, Луганському, Донецькому та Херсонському напрямках.

Володимир Парасюк долучився до ЗСУ у перші дні великої війни (фото: instagram.com/parasiuk87)

Влітку 2022 року у бою за Сєвєродонецьк під час артобстрілу Володимир отримав поранення в ногу, але після тривалої реабілітації він повернувся на службу. Поки він проходив лікування, то допомагав побратимам зі зборами коштів на автівки для фронту.

У соцмережах Володимир періодично постить фото із полеглими побратимами, зізнається, що багато друзів втратив на фронті.

"Із тих людей, з якими я пройшов Майдан і був у батальйоні "Дніпро-1", 80% вже нема. Хтось загинув у 2014 році, хтось зараз", – розповів Володимир.

Володимир із побратимами у звільненому Гостомелі, що на Київщині (фото: instagram.com/parasiuk87)

Про події Революції Гідності Парасюк каже, що тоді українці "вийшли на фінальну битву, яка триває і дотепер".

"Наша країна пережила стільки випробувань, що інші вже б давно 100 разів розвалились. Але ми стоїмо далі, бо головна цінність України – це розумні, відважні і працьовиті люди", – заявляє Володимир.

При цьому він вважає, що перемогу Україна може здобути тільки військовим шляхом, бо дипломатичні домовленості не спрацюють.

"Це остання гра Путіна, він прорахувався. У 2014 році він прорахувався із волонтерами й добровольцями, бо не думав, що вони так об'єднаються для захисту України. Потім прорахувався зі своїм ставлеником Медведчуком, бо той не виправдав його надії. Тоді він недооцінив Зеленського, бо не думав, що той воюватиме", – заявив Парасюк.

Додамо, що у 2023 році в Росії Парасюка заочно засудили за проведення акції біля Генконсульства РФ у Львові у 2016 році. Він начебто проник на територію консульства, зірвав російський прапор, а тоді розтоптав його і спалив. За це Парасюку в РФ призначили покарання у вигляді 11 років ув'язнення.

Володимир Парасюк (фото: instagram.com/parasiuk87)