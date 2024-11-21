Знаковые персоны Майдана: где сейчас активист Революции Достоинства Владимир Парасюк

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, посвященный годовщине начала революций – Оранжевой в 2004-м году и Революции Достоинства в 2013-м. Одним из ключевых персон Евромайдана стал активист Владимир Парасюк, который произнес легендарную речь после расстрела Небесной сотни. Многие эксперты называют это переломным моментом революции.

История Парасюка во время Евромайдана

Владимир Парасюк родился в 1987 году в селе Майдан Львовской области. Учился на факультете электроники Львовского национального университета им. Ивана Франко, однако после 3-го курса его отчислили. После восстановления на учебу он перевелся на экономический факультет, где получил специальность "Учет и налогообложение". Потом Владимир окончил Днепропетровский государственный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".

Парасюк был членом Конгресса украинских националистов, не раз приезжал в Киев для участия в патриотических мероприятиях. Когда начался Евромайдан, Владимир с отцом сразу присоединился к протестующим.

Во время противостояния между беркутовцами и протестующими 18-20 февраля 2014 года сотник Парасюк с другими майдановцами не допустил захвата помещение консерватории силовиками.

Владимир Парасюк (крайний справа) с отцом на Майдане (фото: instagram.com/parasiuk87)

21 февраля 2014 года после расстрела Небесной сотни представители парламентской оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок со сцены Евромайдана заявили, что, стремясь остановить кровопролитие, пошли на договоренности с режимом Януковича и подписали "Соглашение об урегулировании кризиса". Оно предполагало восстановление Конституции Украины 2004 года, расследование убийств на Майдане и проведение президентских выборов в течение года.

После этого заявления на сцену Евромайдана пробрался Парасюк, прервал выступление политиков и произнес эмоциональную речь, которая, по мнению некоторых экспертов, стала переломным моментом Революции Достоинства. Хотя сам Парасюк переломным считает сам факт образования Евромайдана.

"Я не верю в эти тяжелые политические процессы, о которых они говорят. 77 человек положили голову, а они договариваются. Я вам говорю от своей сотни: если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь", – заявил тогда Парасюк.

21 февраля 2014 года вечером Виктор Янукович сбежал из Киева. На следующий день Верховная Рада Украины поддержала постановление о самоустранении Президента Украины и назначила внеочередные выборы Президента Украины.

Участие в АТО и политическая карьера Парасюка

После начала вооруженной агрессии России на востоке Украины в 2014 году Парасюк стал бойцом батальона "Днепр-1" и отправился на фронт. Вместе с побратимами он попал в Иловайский котел, где получил ранение головы. При выходе с позиций попал в плен к россиянам. Но поскольку лицо Владимира было залито кровью, оккупанты его не узнали.

Потом Парасюка с другими пленными вывезли на допросы в Россию, но затем передали "властям ДНР". В конце концов, его вернули на подконтрольную территорию Украины в обмен на российских террористов. Сам Парасюк потом признавался, что его спасло то, что ни донецкие боевики, ни российские военные его не узнали.

За участие в АТО Владимира наградили именным холодным оружием Министра внутренних дел, а также нагрудным знаком МВД Украины "За отличие в службе".

После возвращения с фронта Парасюк вместе с побратимами активно волонтерил и помогал военным. Только в 2015-2016 годах он с единомышленниками передал нашим защитникам почти 50 автомобилей и 5 реанимобилей.

Владимир Парасюк был нардепом 8-го созыва (фото: instagram.com/parasiuk87)

В 2014 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Парасюк баллотировался как самовыдвиженец по 122 одномандатному избирательному округу и получил более 56% голосов избирателей. Тогда он вошел в Комитет по предотвращению и противодействию коррупции. За время своей политической деятельности Владимир подал в ВР более 100 законопроектов, в частности, проект об автомобилях на иностранной регистрации.

В Парламенте Парасюк не раз дрался: он ударил ногой в голову генерала СБУ Василия Писного, потому что тот некорректно высказался о своем вкладе в историю Майдана. В результате Писный подал заявление в ГПУ и против Владимира возбудили уголовное дело. А в 2016 году Парасюк устроил драку в эфире "112 канала" с нардепом Александром Вилкулом.

В 2016 году Парасюк вместе с депутатами Семеном Семенченко и Егором Соболевым инициировали торговую блокаду Донбасса, перекрыв железнодорожные и автодороги, что вели в регион. Через три месяца украинские власти приняли решение о полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями.

В 2019 году Парасюк снова подавал документы для участия в парламентских выборах, но ЦИК ему отказала в регистрации из-за недействительной доверенности его помощника.

Где сейчас Владимир Парасюк и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения Владимир Парасюк присоединился к ВСУ и пошел на фронт.

"24 февраля 2022 года я был во Львове дома. Мы с Ириной (женой – Ред.) наспех собрали вещи, взяли нашего маленького сыночка и поехали к ее родителям. Далее я набрал папу и мы договорились, что встречаемся на том месте, где закопали затрофеенное в 2014 году оружие – "калаш" с подствольником Гп-25 и патроны. Потом родные помогли мне собраться и я отправился в Киев", – потом делился воспоминаниями Владимир.

Парасюк принимал участие в освобождении столицы от оккупантов. Потом его подразделение также привлекалось в Харьковском, Луганском, Донецком и Херсонском направлениях.

Владимир Парасюк присоединился к ВСУ в первые дни войны (фото: instagram.com/parasiuk87)

Летом 2022 года в бою за Северодонецк во время артобстрела Владимир получил ранение в ногу, но после продолжительной реабилитации он вернулся на службу. Пока он проходил лечение, помогал побратимам со сборами средств на автомобили для фронта.

В соцсетях Владимир периодически публикует фото с погибшими побратимами, признается, что много друзей потерял на фронте.

"Из тех людей, с которыми я прошел Майдан и был в батальоне "Днепр-1", 80% уже нет. Кто-то погиб в 2014 году, кто-то сейчас", – рассказал Владимир.

Владимир с побратимами в освобожденном Гостомеле Киевской области (фото: instagram.com/parasiuk87)

О событиях Революции Достоинства Парасюк говорит, что тогда украинцы "вышли на финальную битву, которая продолжается до сих пор".

"Наша страна пережила столько испытаний, что другие уже давно бы 100 раз развалились. Но мы стоим дальше, потому что главная ценность Украины – это умные, отважные и трудолюбивые люди", – заявляет Владимир.

При этом он считает, что победу Украина может получить только военным путем, потому что дипломатические договоренности не сработают.

"Это последняя игра Путина, он просчитался. В 2014 году он просчитался с волонтерами и добровольцами, потому что не думал, что они так объединятся для защиты Украины. Затем просчитался со своим ставленником Медведчуком, потому что тот не оправдал его надежды. Тогда он недооценил Зеленского, потому что не думал, что тот будет воевать", – заявил Парасюк.

Добавим, что в 2023 году в России Парасюка заочно судили за проведение акции возле Генконсульства РФ во Львове в 2016 году. Он вроде бы как тогда проник на территорию консульства, сорвал российский флаг, а затем растоптал его и сжег. За это Парасюка в РФ приговорили к 11 лет тюрьмы.

Владимир Парасюк (фото: instagram.com/parasiuk87)