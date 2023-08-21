UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм

Фото: обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Оператори системи розподілу (обленерго) просять НКРЕКП продовжити виконання плану інвестиційних програм-2023 на наступний рік. Причина - борги на ринку електроенергії, через які відсутня змога фінансувати роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників "Прикарпаттяобленерго" на засіданні комітету ВР з питань енергетики 17 серпня.

Через відсутність розрахунків з боку Постачальників універсальної послуги "Прикарпаттяобленерго" недоотримав 400 млн грн, що складає близько 50% річної інвестиційної програми. Це впливає на змогу компанії готуватись до опалювального сезону. 

"Ми у свою чергу до ОЗП готуємось. Але якщо не відбудеться погашення боргів, то ні кредитних ресурсів, ні будь-яких інших не вистачить на те, щоб ми закінчили підготовку, виплачували заробітну плату і закінчували виконувати інвестиційну програму", - зазначив представник "Прикарпаттяобленерго". 

В енергокомпанії пропонують, щоб НКРЕКП продовжили терміни виконання інвестиційних програм для обленерго на наступний рік. 

"Пропозиція, щоб НКРЕКП звернула увагу на ситуацію з розрахунками і дала можливість тим ОСР, які докажуть неможливість профінансувати інвестиційну програму, закінчити її в наступному році", - наголошують в "Прикарпаттяобленерго". 

Нагадаємо, оператори системи розподілу (обленерго), що більш постраждали від військових дій, отримують менше тарифних коштів, ніж ті, що більш віддалені від лінії фронту. Через це вони обмежені в можливості відновлювати пошкоджені мережі. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія