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Облэнерго просят регулятора разрешить продлить на год выполнение инвестиционных программ

Фото: облэнерго просят регулятора разрешить продлить на год выполнение инвестиционных программ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Операторы системы распределения (облэнерго) просят НКРЭКУ продолжить выполнение плана инвестиционных программ-2023 на следующий год. Причина – долги на рынке электроэнергии, по которым отсутствует возможность финансировать работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей "Прикарпатьяоблэнерго" на заседании комитета ВР по вопросам энергетики 17 августа.

Из-за отсутствия расчетов со стороны Поставщиков универсальной услуги "Прикарпатьеоблэнерго" недополучил 400 млн грн, что составляет около 50% годовой инвестиционной программы. Это влияет на возможность готовиться к отопительному сезону.

"Мы в свою очередь к ОЗУ готовимся. Но если не произойдет погашение долгов, то ни кредитных ресурсов, ни каких-либо других не хватит на то, чтобы мы закончили подготовку, выплачивали заработную плату и заканчивали выполнять инвестиционную программу", - отметил представитель. Прикарпатьеоблэнерго".

В энергокомпании предлагают, чтобы НКРЭКУ продлили сроки выполнения инвестиционных программ для облэнерго на следующий год.

"Предложение, чтобы НКРЭКУ обратила внимание на ситуацию с расчетами и дала возможность тем ОСР, которые докажут невозможность профинансировать инвестиционную программу, закончить ее в следующем году", - подчеркивают в "Прикарпатьеоблэнерго".

Напомним, операторы системы распределения (облэнерго), более пострадавшие от военных действий, получают меньше тарифных средств, чем более удаленные от линии фронта. Из-за этого они ограничены возможностью восстанавливать поврежденные сети.

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Электроэнергия