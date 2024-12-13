Обленерго почали складати графіки відключень світла за новими правилами

Обленерго вже оновили свої графіки відповідно до нової інструкції Міністерства енергетики України.

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Розподіл на черги необхідний на той випадок, якщо знеструмлення однієї черги забагато або замало. Диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги.

Крім того, графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані. Кожна група отримає чіткий час з урахуванням розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

Також на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин.

В "Укренерго" нагадали, що в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб’єкти, можливими є не тільки погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

Російська армія 13 грудня здійснює чергову ракетну атаку по Україні, тож сьогодні не виключені аварійні відключення світла.

Зміни для промисловості та бізнесу

Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП - оператори системи розподілу (обленерго) мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі - застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Нагадаємо, черга ГПВ - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.

До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання, відповідно до встановленого мінімального навантаження. Перелік таких об’єктів затверджується адміністраціями.