Облэнерго начали составлять графики отключений света по новым правилам

Облэнерго уже обновили свои графики в соответствии с новой инструкцией Министерства энергетики Украины.

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Распределение на очереди необходимо на тот случай, если обесточивание одной очереди много или мало. Диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди.

Кроме того, графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы. Каждая группа получит четкое время с учетом распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

Также на обесточивание и запитку абонентов официально отводится до 30 минут.

В "Укрэнерго" напомнили, что в условиях войны, в результате систематических вражеских атак на энергообъекты, возможны не только почасовые, но и аварийные отключения электроэнергии.

Российская армия 13 декабря проводит очередную ракетную атаку по Украине, поэтому сегодня не исключены аварийные отключения света.

Изменения для промышленности и бизнеса

Усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности. Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ - операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения в отношении тех потребителей, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи - применить график аварийных отключений (ГАО) в отношении тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

Напомним, очередь ГПО - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при применении графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей.

В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Перечень таких объектов утверждается администрациями.