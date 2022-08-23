Облэнерго еще могут оперативно ремонтировать разрушенные оккупантами электросети, - эксперт

Благодаря реформе тарифообразования, которая была внедрена государством в облэнерго в прошлом году, компании смогли покрыть оперативно профинансировать все работы по неотложному восстановлению разрушенных войной электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Общественного союза "Умные электросети Украины" Александра Баранюка на заседании Energy Club.

"Время показало, что благодаря этой реформе, ОСР в условиях войны смогли в полной мере профинансировать работы по восстановлению электросетей, чтобы в как можно сжатые сроки вернули свет украинским гражданам", - сказал Баранюк.

Председатель Союза отметил, что тесная коммуникация и совместная работа между профильными союзами и властью должна происходить в дальнейшем, чтобы страна могла успешно подготовиться и пройти отопительный сезон.

Отметим, ранее руководитель энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что отмена реформы стимулирующего тарифообразования может оставить прифронтовые области без света.