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Обленерго ще можуть оперативно ремонтувати зруйновані окупантами електромережі, - експерт

Фото: обленерго ще можуть оперативно ремонтувати зруйновані окупантами електромережі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки реформі тарифоутворення, яка була впроваджена державою в обленерго минулого року, компанії змогли покрити оперативно профінансувати всі роботи з невідкладного відновлення зруйнованих війною електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка на засіданні Energy Club.

"Час показав, що завдяки цій реформі, ОСР в умовах війни змогли повною мірою профінансувати роботи з відновлення електромереж, щоб в якомога стислі терміни повернули світло українським громадянам", - сказав Баранюк.

Голова спілки зазначив, що тісна комунікація та спільна робота між профільними спілками та владою має відбуватися надалі, аби країна могла успішно підготуватися та пройти опалювальний сезон.

Зазначимо, раніше керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що скасування реформи стимулюючого тарифоутворення може лишити прифронтові області без світла.

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