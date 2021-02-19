Облава на наркозависимых и двое задержанных: стали известны детали спецоперации в Киеве
Спустя пять дней стали известны детали спецоперации в Киеве против организаторов наркобизнеса. По ее результатам задержали двух организаторов.
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украина.
Сообщается, что в операции участвовали оперативники, спецназ и ювенальная превенция. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, наркобизнес организовали двое мужчин, 1954 и 1985 рождения, которые сбывали метадон из рук в руки.
"Кроме того, мы доставили в районные управления полиции 30 наркозависимых для проверки на причастность к совершению преступлений на территории города Киева, провели 10 обысков…", - отметил он и добавил, что ювенальную превенцию привлекали, поскольку при обысках в помещениях выявили детей, которые проживают в антисанитарных условиях.
Организаторам объявили о подозрении, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также уточняется, что это было этническая группировка.
"При этом хочу подчеркнуть, что полиция ни в коем случае не преследует лиц по этническому признаку или по иным причинам", - отметил Крищенко.
Напомним, об этой спецоперации сообщалось еще 15 февраля, но никаких подробностей не было.
До этого полиция Киева остановила автомобиль с 20 килограммами наркотиков.