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Облава на наркозависимых и двое задержанных: стали известны детали спецоперации в Киеве

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 11:47
Облава на наркозависимых и двое задержанных: стали известны детали спецоперации в Киеве Фото: спецоперация в Киеве (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Спустя пять дней стали известны детали спецоперации в Киеве против организаторов наркобизнеса. По ее результатам задержали двух организаторов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украина.

Сообщается, что в операции участвовали оперативники, спецназ и ювенальная превенция. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, наркобизнес организовали двое мужчин, 1954 и 1985 рождения, которые сбывали метадон из рук в руки.

"Кроме того, мы доставили в районные управления полиции 30 наркозависимых для проверки на причастность к совершению преступлений на территории города Киева, провели 10 обысков…", - отметил он и добавил, что ювенальную превенцию привлекали, поскольку при обысках в помещениях выявили детей, которые проживают в антисанитарных условиях.

Организаторам объявили о подозрении, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также уточняется, что это было этническая группировка.

"При этом хочу подчеркнуть, что полиция ни в коем случае не преследует лиц по этническому признаку или по иным причинам", - отметил Крищенко.

Напомним, об этой спецоперации сообщалось еще 15 февраля, но никаких подробностей не было.

До этого полиция Киева остановила автомобиль с 20 килограммами наркотиков.

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