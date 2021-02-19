Облава на наркозалежних і двоє затриманих: стали відомі деталі спецоперації в Києві

Через п'ять днів стали відомі деталі спецоперації в Києві проти організаторів наркобізнесу. За її результатами затримали двох організаторів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС Україна .

Повідомляється, що в операції брали участь оперативники, спецназ і ювенальна превенція. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, наркобізнес організували двоє чоловіків, 1954 і 1985 років народження, які збували метадон з рук в руки.

"Крім того, ми доставили в районні управління поліції 30 наркозалежних для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва, провели 10 обшуків...", - зазначив він і додав, що ювенальну превенцию залучали, оскільки при обшуках у приміщеннях виявили дітей, які проживають в антисанітарних умовах.

Організаторам оголосили про підозру, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також уточнюється, що це було етнічне угруповання.

"При цьому хочу підкреслити, що поліція ні в якому разі не переслідує осіб за етнічною ознакою або з інших причин", - зазначив Крищенко.