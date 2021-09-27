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В областях Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 21:18
В областях Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог Фото: в областях Украины заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня в Украине заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Камеры расположили в четырех областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

С завтрашнего дня в Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской областях заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД.

Список расположения камер автофиксации

Запорожская область:

  • на 2 км+090 автодороги Н-15 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 526 км+590 автодороги Н-08 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 310 км+530 автодороги М-18 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 310 км+722 автодороги М-18 направление прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

Львовская область:

  • на 10 км+100 автодороги М-010 направление прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 447 км+803 автодороги М-06 направление прибора М. Броды (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 137 км+971 автодороги М-09 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 4 км+898 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 12 км+514 автодороги М-10-01 направление прибора м. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 552 км+486 автодороги М-06 направление прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);
  • на 528 км+459 автодороги М-06 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 523 км+260 автодороги М-06 направление прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 541км + 451 автодороги М-06 направления прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 541 км+296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 510 км+120 автодороги М-06 направление прибора м. Запросов (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 3 км+064 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

Закарпатская область:

  • на 772 км+750 автодороги М-06 направление прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 780 км+785 автодороги М-06 направление прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область:

  • на 3 км+015 автодороги Т-16-28 направление прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч).
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