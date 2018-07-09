За неэффективное использование средств Дорожного фонда области потеряют часть финансирования

Средства будут перераспределены в пользу областей с эффективной динамикой использования средств

Области, которые неэффективно используют средства Дорожного фонда, потеряют часть финансирования на ремонт дорог. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Украины Виктор Сасин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Недавно была проведена большая встреча под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна, где присутствовало руководство Областных государственных администраций и руководство соответствующих инфраструктурных подразделений, которые отвечают за инфраструктуру в областях. Были подведены итоги и самое главное - был дан четкий месседж руководству Облгосадминистраций, что те области, которые не смогут эффективно в ближайшее время показать динамику использования и освоения средств из Дорожного фонда, а это означает практическое строительство дорог, восстановление их, с таких областей фактически будет снята часть финансирования", - сказал он.

По словам Сасина, такое перераспределение будет осуществлено в рамках всей страны.

"Это перераспределение будет осуществлено на те области, которые могут эффективно осваивать средства - строить и восстанавливать дороги в своих регионах", - отметил Сасин.

Напомним, 4 июня сообщалось, что Украина занимает 130 место из 137 в мировом рейтинге качества дорог. Того же дня в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что опубликованный мировой рейтинг качества дорог содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт дорог.