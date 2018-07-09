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За неефективне використання коштів Дорожнього фонду області втратять частину фінансування

НовиниІнфраструктура    09.07.2018 - 12:15
Фото: Віктор Сасін (mtu.gov.ua)
Фото: Віктор Сасін (mtu.gov.ua)

Кошти будуть перерозподілені на користь областей з ефективною динамікою використання коштів

Області, які неефективно використовують кошти Дорожнього фонду, втратять частину фінансування на ремонт доріг. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України Віктор Сасін, передає кореспондент РБК-Україна

"Нещодавно була проведена велика зустріч під головуванням міністра інфраструктури Володимира Омеляна, де було присутнє керівництво Обласних державних адміністрацій і керівництво відповідних інфраструктурних підрозділів, які відповідають за інфраструктуру в областях. Були підведені підсумки і щонайголовніше - був даний чіткий меседж керівництву Облдержадміністрацій, що ті області, які не зможуть ефективно в найближчий час показати динаміку використання і освоєння коштів з Дорожнього фонду, а це означає практичне будівництво доріг, відновлення їх, з таких областей фактично буде знята частина фінансування", - сказав він. 

За словами Сасіна, такий перерозподіл буде здійснено в межах усієї країни. 

"Цей перерозподіл буде здійснено на ті області, які можуть ефективно освоювати кошти - будувати і відновлювати дороги у своїх регіонах", - зазначив Сасін.  

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Того ж дня у прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що опублікований світовий рейтинг якості доріг містить дані 2016 року і не враховує минулорічний ремонт доріг.

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Теги публікації: дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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