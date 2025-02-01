В обласному ТЦК у Рівному прогримів вибух

У Рівненському обласному територіальному центрі комплектування (ТЦК) прогримів вибух. Ймовірно, є постраждалі.
Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.
Співрозмовники РБК-Україна підтверджують факт вибуху. За їхніми словами він стався близько 16:15. Ймовірно, внаслідок інциденту є поранені.
Як пишуть місцеві ЗМІ, вибухом повибивало вікна. На місці прибули три карети швидкої допомоги, співробітники поліції та рятувальники.
Зазначимо, до цього 14 грудня у Дніпрі стався вибух біля будівлі ТЦК. В результаті загинув військовослужбовець, ще двоє правоохоронців постраждали.
Інцидент було кваліфіковано як терористичний акт. За кілька годин затримали 37-річного місцевого жителя, який, за даними слідства, працював на спецслужби РФ. У січні було затримано ще двох осіб, причетних до теракту.
Нагадаємо, сьогодні на заправці у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив представника ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. Після цього нападник втік разом з одним із військовозобов'язаних.
За даними правоохоронців, чоловік в балаклаві та піксельних штанах із рушницею вимагав від військовослужбовця ТЦК віддати зброю. Коли той відмовився, вистрілив із 2-3 метрів. За кілька годин зловмисника затримали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.