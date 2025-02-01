В обласному ТЦК у Рівному прогримів вибух

Нагадаємо, сьогодні на заправці у Пирятині Полтавської області невідомий застрелив представника ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. Після цього нападник втік разом з одним із військовозобов'язаних.

За даними правоохоронців, чоловік в балаклаві та піксельних штанах із рушницею вимагав від військовослужбовця ТЦК віддати зброю. Коли той відмовився, вистрілив із 2-3 метрів. За кілька годин зловмисника затримали.

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