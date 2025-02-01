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В областном ТЦК в Ровно прогремел взрыв

Фото: в Ровенском ТЦК произошел взрыв (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Юлия Акимова

В Ровенском областном территориальном центре комплектования (ТЦК) прогремел взрыв. Вероятно, есть пострадавшие.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

Собеcедники РБК-Украина подвтерждают факт взрыва. По их словам, он произошел около 16:15. Вероятно, в результате инцидента есть раненые.

Как пишут местные СМИ, взрывом повыбивало окна. На месте прибыли три кареты скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.

Отметим, до этого 14 декабря в Днепре произошел взрыв возле здания ТЦК. В результате погиб военнослужащий, еще два правоохранителя пострадали.

Инцидент был квалифицирован как террористический акт. Спустя несколько часов задержали 37-летнего местного жителя, который, по данным следствия, работал на спецслужбы РФ. В январе были задержаны еще два человека, причастных к теракту.

 

Напомним, сегодня на заправке в Пирятине Полтавской области неизвестный застрелил представителя ТЦК, который сопровождал мобилизованных в учебный центр. После этого нападавший скрылся вместе с одним из военнообязанных.

По данным правоохранителей, мужчина в балаклаве и пиксельных брюках с ружьем требовал от военнослужащего ТЦК отдать оружие. Когда тот отказался, выстрелил с 2-3 метров. Через несколько часов злоумышленника задержали.

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РовноТЦКВзрыв