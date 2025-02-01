В областном ТЦК в Ровно прогремел взрыв

Собеcедники РБК-Украина подвтерждают факт взрыва. По их словам, он произошел около 16:15. Вероятно, в результате инцидента есть раненые.

Как пишут местные СМИ, взрывом повыбивало окна. На месте прибыли три кареты скорой помощи, сотрудники полиции и спасатели.

Отметим, до этого 14 декабря в Днепре произошел взрыв возле здания ТЦК. В результате погиб военнослужащий, еще два правоохранителя пострадали.

Инцидент был квалифицирован как террористический акт. Спустя несколько часов задержали 37-летнего местного жителя, который, по данным следствия, работал на спецслужбы РФ. В январе были задержаны еще два человека, причастных к теракту.