Обламає зуби. Кулеба відповів на фантазії лідера угорської партії про Закарпаття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на пресконференції з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Кулеба нагадав, що уряд Угорщини підтримує Україну та її територіальну цілісність. Але не всім хочеться, щоб між країнами були добрі стосунки, тож є погрози щодо Закарпаття.

"Але якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають тим більше", - додав глава українського МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 28 січня, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї виступив зі скандальною заявою щодо України.

Він погрожував, що якщо Україна програє війну з Росією та її державність припиниться, то його партія претендуватиме на Закарпаття.

При цьому скандальними заявами про Закарпаття вирізнялися не лише ультраправі угорські політики, а й прем'єр Віктор Орбан. Зокрема, він називав регіон "давньою угорською землею".