Обломает зубы. Кулеба ответил на фантазии лидера венгерской партии о Закарпатье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Кулеба напомнил, что правительство Венгрии поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Но не всем хочется, чтобы между странами были хорошие отношения, поэтому есть угрозы относительно Закарпатья.

"Но, если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают тем более", - добавил глава украинского МИД.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 28 января, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи выступил со скандальным заявлением по поводу Украины.

Он угрожал, что если Украина проиграет войну с Россией и ее государственность прекратится, то его партия будет претендовать на Закарпатье.

При этом скандальными заявлениями о Закарпатье отличались не только ультраправые венгерские политики, но и премьер Виктор Орбан. В частности, он называл регион "древней венгерской землей".