Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине будет ожидаться облачная погода. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от 3 до -3:

на западе днем от -1 до -3, а ночью - от -4 до -6;

на севере днем от -1 до -3, а ночью - от -3 до -5;

на востоке днем от 0 до +3, а ночью - от 0 до -2;

на юге днем от +3 до +5, а ночью - от -1 до +1;

в центре днем от -1 до +1, а ночью - от 0 до -2.

Фото: погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня ожидается также облачная погода, однако без осадков. Днем температура будет колебаться от -1 до -3, а ночью - от -1 до -4.

Фото: погода в Киеве 10 января (meteo.gov.ua)