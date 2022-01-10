Облачно по всей Украине и осадки на востоке: погода на сегодня

Погода в Украине 10 января будет облачной, а на Востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
В течение целого дня в Украине будет ожидаться облачная погода. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от 3 до -3:
Фото: погода в Украине 10 января (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня ожидается также облачная погода, однако без осадков. Днем температура будет колебаться от -1 до -3, а ночью - от -1 до -4.
Фото: погода в Киеве 10 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредила о ухудшение погодных условий по всей стране.