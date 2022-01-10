RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні

Автор: Сергій Пишкін

Погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікуватиметься хмарна погода. В Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря в країні днем коливатиметься від 3 до -3:

  • на заході вдень від -1 до -3, а вночі - від -4 до -6;
  • на півночі вдень від -1 до -3, а вночі - від -3 до -5;
  • на сході вдень від 0 до +3, а вночі - від 0 до -2;
  • на півдні вдень від +3 до +5, а вночі - від -1 до +1;
  • у центрі вдень від -1 до +1, а вночі - від 0 до -2.

Фото: погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня очікується також хмарна погода, однак без опадів. Вдень температура коливатиметься від -1 до -3, а вночі - від -1 до -4.

Фото: погода в Києві 10 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДСНС попередила про погіршення погодних умов по усій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода