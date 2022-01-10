Хмарно по усій Україні та опади на сході: погода на сьогодні

Погода в Україні 10 січня буде хмарною, а на сході відзначатимуться опади у вигляді дощу зі снігом. На заході стане прохолодніше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікуватиметься хмарна погода. В Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі опади у вигляді дощу зі снігом. Температура повітря в країні днем коливатиметься від 3 до -3:
Фото: погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня очікується також хмарна погода, однак без опадів. Вдень температура коливатиметься від -1 до -3, а вночі - від -1 до -4.
Фото: погода в Києві 10 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДСНС попередила про погіршення погодних умов по усій країні.