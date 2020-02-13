Облачно, снег и тепло до +8: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 13 февраля улучшится, облачно и "плюсовая" температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня облачно. В частности, в западных областях днем +2+5, а ночью 0-3. На севере страны днем +2+4, а ночью 0+2.

На востоке страны сегодня небольшой снег, днем -1+1, а ночью -1-3. На юге страны тепло до +8, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно, днем +2+4, а ночью 0-2.

Напомним, погода в Украине в течение ближайшей недели значительно улучшится - скоро в страну придет спокойная, умеренно теплая погода без осадков. Но в ближайшие дни синоптическая ситуация все еще будет оставаться не особенно комфортной.