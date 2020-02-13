Хмарно, сніг та тепло до +8: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 13 лютого покращиться, хмарно і "плюсова" температура. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні хмарно. Зокрема, у західних областях вдень +2+5, а вночі 0-3. На півночі країни вдень +2+4, а вночі 0+2.

На сході країни сьогодні невеликий сніг, вдень -1+1, а вночі -1-3. На півдні країни тепло до +8, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні хмарно, вдень +2+4, а вночі 0-2.

Нагадаємо, погода в Україні протягом найближчого тижня значно покращиться - незабаром в країну прийде спокійна, помірно тепла погода без опадів. Але найближчими днями синоптична ситуація все ще буде залишатися не особливо комфортною.