Облачно и потепление до +6: прогноз на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 12 января, будет теплой и облачной на большинстве территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня температура воздуха днем на большинстве территории будет колебаться от +1 до +3 градусов, только кое-где на западе и юге термометры покажут до +6 тепла. Ночью прогнозируются заморозки до -3 градусов. В южных областях ночью будет плюсовая температура. Осадков сегодня не прогнозируют.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет малооблачная и сухая погода. Днем будет прохладно. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью термометры в Киеве покажут до -2 градусов.

Напомним, вчера вечером в западных и северных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 20 м/сек.

Ранее в "Укравтодоре" водителей предупреждали о непогоды на дорогах.