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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Происшествия     11.01.2020 - 21:31
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Ухудшение погоды ожидается в западных и северных областях

В западных и северных областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"Внимание! Предупреждение о порывах ветра в Украине. По данным Укргидрометцентра, вечером 11 января и в ночью 12 января в западных и северных областях Украины, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 января синоптики предупреждали о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Так, на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидалась значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Так, по данным снеголавинных станций на 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 61 сантиметра. В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составила 10-61 см.

Кроме того, в западных областях в Украине 5 января было объявлено штормовое предупреждение. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечалось, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Как писало РБК-Украина, вчера погода в Украине была дождливой, на дорогах местами наблюдалась гололедица, а из-за тумана была ограничена видимость.

Дожди, туман и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня В Украине объявили штормовое предупреждение
Новости Украины Штормовое предупреждениеГидрометцентр
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