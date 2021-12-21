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Облачно и холодно, впрочем без осадков: погода на завтра

Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 22 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода, однако без осадков. В некоторых областях температура воздуха днем будет достигать отметки -9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В то же время температура в большинстве регионов, как днем, так и ночью будет довольно низкой:

  • на западе днем от -2 до -5, а ночью - от -6 до -10;
  • на севере днем от -6 до -9, а ночью - от -11 до -13;
  • на востоке днем от -8 до -11, а ночью - от -12 до -17;
  • на юге днем от -1 до -4, а ночью - от -4 до -10;
  • в центре днем от -4 до -7, а ночью - от -10 до -12.

Фото: погода в Украине 22 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также будет довольно морозно. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -5 до -9, а ночью составит от -10 до -13.

Фото: погода в Киеве 22 декабря (meteo.gov.ua)

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Погода в Украине