Облачно и холодно, впрочем без осадков: погода на завтра

Завтра, 22 декабря, по всей Украине ожидается облачная погода, однако без осадков. В некоторых областях температура воздуха днем будет достигать отметки -9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение целого дня в Украине ожидается облачная погода. В то же время температура в большинстве регионов, как днем, так и ночью будет довольно низкой:
Фото: погода в Украине 22 декабря (meteo.gov.ua)
В столице в течение дня также будет довольно морозно. Днем температура воздуха будет достигать отметок от -5 до -9, а ночью составит от -10 до -13.
Фото: погода в Киеве 22 декабря (meteo.gov.ua)