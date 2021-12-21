Хмарно й холодно, втім без опадів: погода на завтра

Завтра, 22 грудня, по усій Україні очікується хмарна погода, однак без опадів. В деяких областях температура повітря днем сягатиме позначки -9.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода. Водночас температура в більшості регіонів, як вдень, так і вночі буде доволі низькою:
Фото: погода в Україні 22 грудня (meteo.gov.ua)
У столиці протягом дня також буде доволі морозно. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -5 до -9, а вночі становитиме від -10 до -13.
Фото: погода в Києві 22 грудня (meteo.gov.ua)