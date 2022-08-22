Облачно и с дождями на западе: какой погода будет в Украине сегодня

В Украине сегодня, 22 августа будет преобладать сухая погода. Только в западной части страны дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных областях местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +27 +29.
Напомним, ранее синоптики рассказывали, где в Украине ожидаются дожди, а где жара до +32 градусов.
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