Хмарно і з дощами на заході: якою погода буде в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 22 серпня переважатиме суха погода. Лише в західній частині країни дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У західних областях місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність та без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +27 +29.
Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, де в Україні очікуються дощі, а де спека до +32 градусів.
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