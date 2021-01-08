Облачно, дожди и до +5: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 январе будет облачной и прохладной, в южных областях днем ожидается до +5. Ночная температура воздуха местами опустится до -2.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Прогноз в регионах

Сегодня во всех областях, кроме южных, сухо и без осадков. При этом на протяжении дня будет пасмурно. На западе Украины днем от 0 до +3, ночью от -2 до +1. На севере страны днем от 0 до +2, ночью от -1 до +2.

В восточных областях днем от +1 до +4, ночью от 0 до +2. В центре Украины днем от 0 до +3, ночью от 0 до +2.

В то же время в южных регионах пройдут дожди. Днем здесь будет от +2 до +5, ночью от -1 до +2. В оккупированном Крыму потеплеет до +6.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно, но без осадков. Температура воздуха днем ожидается от 0 до +2, ночью тоже от 0 до +2.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Погодные условия представляют I уровень опасности, желтый.