Киевлян предупредили о ночном снегопаде

Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на пятницу, 8 января, в Киеве ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Погодные условия представляют I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Как отметили в пресс-службе, дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий. Соответствующая спецтехника уже находится на исходных позициях в городе. В целом готовы к работе 544 единицы спецтехники.

Кроме того, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Украине на 8 января.

"Ночью 8 января в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в течение следующих трех дней, 8-10 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

Отметим, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.