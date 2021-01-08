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Хмарно, дощі та до +5: прогноз погоди на сьогодні

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 8 січні буде хмарною і прохолодною, у південних областях вдень очікується до +5. Нічна температура повітря подекуди опуститься до -2.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Прогноз в регіонах

Сьогодні у всіх областях, крім південних, сухо і без опадів. При цьому протягом дня буде хмарно. На заході України вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +1. На півночі країни, вдень від 0 до +2, вночі від -1 до +2.

У східних областях вдень від +1 до +4, вночі від 0 до +2. У центрі України вдень від 0 до +3, вночі від 0 до +2.

У той же час у південних регіонах пройдуть дощі. Днем тут буде від +2 до +5, вночі від -1 до +2. В окупованому Криму потеплішає до +6.

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Прогноз в Києві

У Києві та області хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень очікується від 0 до +2, вночі від 0 до +2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Погодні умови відповідають I рівню небезпеки.

Прогноз погоди
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