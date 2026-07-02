Обкрадали людей по всій Україні: силовики накрили мережу криптообмінників

Правоохоронці не розкривають назву мережі, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Money 24/7.

Шахраї маскували мережу криптообмінників під легальний бізнес

За словами Кравченка, злочинна схема була імітована під реальний фінансовий сервіс.

"Сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів".

Кравченко зазначив, що під час документування злочину шахраї за тією ж схемою заволоділи 50 тис грн у межах оперативної закупівлі.

Фото: розкриття шахрайської схеми з обміну валют і крипти (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Шахраї відпрацювали алгоритм обману клієнтів:

після того, як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії;

він повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити;

далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали;

люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.

За словами Генпрокурора, під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Відео: t.me/ruslan_kravchenko_ua

"Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб. Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих".