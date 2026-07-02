Обворовывали людей по всей Украине: силовики накрыли сеть криптообменников

Правоохранителями разоблачена мошенническая сеть криптообменников, действовавшая по Украине. Проведено более 20 обысков в семи регионах.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Правоохранители не раскрывают название сети, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Money 24/7.
По словам Кравченко, преступная схема была имитирована под реальный финансовый сервис.
"Сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах. На самом деле после обналичивания клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств".
Кравченко отметил, что во время документирования преступления мошенники по той же схеме завладели 50 тыс грн в рамках оперативной закупки.
Фото: раскрытие мошеннической схемы по обмену валют и крипты (t.me/ruslan_kravchenko_ru)
Мошенники отработали алгоритм обмана клиентов:
По словам Генпрокурора, во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.
Видео: t.me/ruslan_kravchenko_ua
"Готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто обеспечивал работу этой платформы от организаторов до тех, кто принимал средства у потерпевших".
Криптовалюта, связанная с хакерской группировкой, атаковавшей компании и граждан в Европе и США, впервые перешла под контроль государства. 27 июня на криптогаманец АРМА перечислено более 8,3 млн. USDT – это более 372 млн. грн.
На масштабной коррупционной схеме разоблачили руководителей ГП "Киевское областное дорожное управление". Они организовали незаконную сдачу в аренду государственного имущества за наличные деньги.