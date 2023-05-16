Обкатка танками та психологічна смуга перешкод. У Чернігівській області проходять тренування ТРО

У тренуваннях беруть участь підрозділи Сил територіальної оборони, що входять до складу Північного стратегічного угрупування військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що на полігоні бойової підготовки створили справжню атмосферу бою: багнюка та дим, справжні вибухи та вогонь зі стрілецької зброї.

"Обкатка танком - це один із основних елементів комплексних занять з психологічної підготовки військовослужбовців, що викликає безліч емоцій. Він закарбовуються в пам’яті назавжди. І це дуже важливо, адже завтра кожен може опинитися не в навчальному, а в реальному бою, під багатотонною броньованою машиною, яку необхідно знищити разом з екіпажем", - сказав він.

При цьому Наєв вважає не менш важливим елементом сучасної війни відпрацювання ведення бою в місті. Це вимагає від особового складу специфічних навичок та здібностей, які допоможуть у майбутньому чітко та якісно виконати поставлені завдання.

"Враховуючи досвід боїв за місто Бахмут, підрозділи, що підпорядковані нашому стратегічному угрупуванню військ щодня відточують навички боїв в урбанізованій місцевості. У складі відділень бійці відтреновують вміння воювати у приміській забудові", - сказав командувач.

За словами Наєва, тактичні дії підрозділу на відкритій місцевості сильно відрізняються від дій в урбанізованій місцевості, де кожна деталь відіграє важливу роль під час просування населеним пунктом з будь-якими спорудами.

"Патрулювання, зачистка, звільнення заручників, штурм будівлі - це маленька частина того, що повинні знати та вміти військовослужбовці. Моделюючи найрізноманітніші ситуації, командири відточують їх майстерність й підвищують професіоналізм. Те, що може трапитися у реальному бою повинно бути пройдено та проаналізовано на підготовчих етапах навчання. У майбутньому цей досвід дозволить вийти неушкодженими із будь-яких ситуацій і зберегти життя собі й побратимам", - зазначив Наєв.

Командувач додав, що для випробування власної витривалості, спритності й швидкості підрозділу, а також адаптації військових до усіх неприємностей швидкого бою у Північній операційній зоні створили психологічні смуги перешкод.

Військові мають подолати смугу зі зброєю та спорядженням, у задимленій місцевості з водяними перешкодами, що надає їй повноцінних незручностей у реальному часі. Також створено імітацію вибухів мін і снарядів, а звуки пострілів з автоматичної зброї додають адреналіну і посилюють власну концентрацію уваги.

Наєв зазначив, що усі елементи смуги перешкод не вигадані. Вони присутні в житті кожного з нас, але побудовані так, щоб тому, хто її проходить, зменшити простір для маневрів, збити дихання та змусити потрапити у некомфортні для ведення бою умови.

До того ж, через складність випробування біля смуги перешкод присутні представники медслужби, які, у разі потреби, допомагають стабілізувати психологічний стан та дихання військових.