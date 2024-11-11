Обізвав Клоппа, принизив "Ліверпуль". Рефері АПЛ наговорив зайвого та отримав бан

Відсторонення набрало чинності негайно. Воно діятиме поки англійська суддівська організація (PGMOL) розслідує відео на предмет його автентичності. Існує ймовірність, що запис може бути підробкою або створеним з використанням штучного інтелекту.

Відео доволі давнє. Воно стосується матчу АПЛ між "Ліверпулем" та "Бернлі", що відбувся у липні 2020 року та завершився внічию (1:1). Клопп відкрито критикував Кута після тої гри, заявляючи, що суддя не фіксував фолів за порушення проти гравців "Ліверпуля".

42-річний Кут – є одним з найдосвідченіших суддів Прем'єр-ліги. Він працює на матчах найвищого рівня з 2018 року.

Чим був цікавий матч "Ліверпуль" – "Бернлі"

"Червоні" виходили на гру вже маючи титулом чемпіонів, який вони здобули достроковою. Проте цілі на поєдинок в них були абсолютно конкретні.

По-перше, продовжувалася їхня 24-матчева переможна серія на "Енфілді" й команда була близька до того, щоб завершити чемпіонат з усіма виграними домашніми зустрічами. По-друге, команда Клоппа сподівалася стати другою в історії, якій вдасться набрати 100 очок і таким чином зрівнятися з досягненням "Манчестер Сіті" у сезоні 2017/18.

У грі Ендрю Робертсон забив за "Ліверпуль" першим, на 34-й хвилині. Але втримати перемогу не вдалось: на 69-й хвилині Джей Родрігес встановив рівновагу. Зустріч так і завершилась унічию. Після фінального свистка всі бачили, як Клопп сперечався з Кутом та його помічниками.

"Судді пропускали багато порушень проти нас. Всі розуміли, якщо м'яч потрапить до штрафного "Бернлі", це буде небезпечно. Вони робили все, щоб цього не сталося. Робили вміло, за що я їх дуже поважаю", – так прокоментував дії рефері німецький наставник.

Отже виграти всі домашні матчі "Ліверпулю" не вдалось. А потім, після поразки від "Арсенала" в наступному поєдинку, залишилась нездійсненною й мрія про 100 очок.