Обозвал Клоппа, унизил "Ливерпуль". Рефери АПЛ наговорил лишнего и получил бан

Отстранение вступило в силу немедленно. Оно будет действовать, пока английская судейская организация (PGMOL) расследует видео на предмет его подлинности. Существует вероятность, что запись может быть подделкой или созданной с использованием искусственного интеллекта.

Видео довольно давнее. Оно касается матча АПЛ между "Ливерпулем" и "Бернли", который прошел в июле 2020 года и завершился вничью (1:1). Клопп открыто критиковал Кута после игры, заявляя, что судья не фиксировал фолов за нарушения против игроков "Ливерпуля".

42-летний Кут является одним из самых опытных судей Премьер-лиги. Он работает на матчах наивысшего уровня с 2018 года.

Чем был интересен матч "Ливерпуль" – "Бернли"

"Красные" выходили на игру уже имея титул чемпионов, который они завоевали досрочной. Однако цели на поединок у них были совершенно конкретны.

Во-первых, продолжалась их 24-матчевая победная серия на "Энфилде" и команда была близка к тому, чтобы завершить чемпионат со всеми выигранными домашними встречами. Во-вторых, команда Клоппа надеялась стать второй в истории, которой удастся набрать 100 очков и, таким образом, сравняться с достижением "Манчестер Сити" в сезоне 2017/18.

В игре Эндрю Робертсон забил за "Ливерпуль" первым, на 34-й минуте. Но удержать победу не удалось: на 69-й минуте Джей Родригес установил равновесие. Встреча так и завершилась вничью. После финального свистка все видели, как Клопп спорил с Кутом и его помощниками.

"Судьи пропускали много нарушений против нас. Все понимали, если мяч попадет в штрафную "Бернли", это будет опасно. Они делали все, чтобы этого не произошло. Делали умело, за что я их очень уважаю", – так прокомментировал действия рефери немецкий наставник.

Так что выиграть все домашние матчи "Ливерпулю" не удалось. А затем, после поражения от "Арсенала" в следующем поединке, осталась невыполнимой и мечта о 100 очках.