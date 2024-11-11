"Закляте коло". Президент УЄФА заховав погрозу зіркам за ширму турботи про футбол

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Sun .

Керівник Європейського футболу не є прихильником нових проєктів Міжнародної федерації (ФІФА), зокрема Клубного чемпіонату світу. Водночас він закликав футболістів топ-команд не вимагати скорочення графіку вже існуючих змагань. Бо тут будуть інші наслідки.

"Якби ми зменшили кількість матчів, зарплати футболістів також впали б, тому що клуби мали б менший дохід. Це замкнене коло", – пояснив Чеферін.

Таким чином голова УЄФА прокоментував те, що в жовтні Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) і Організація європейських ліг подали до суду на ФІФА. Вони незадоволені ідеєю створення ще одного глобального турніру – Клубного чемпіонату світу.

На його думку, проблема в тому, що європейські клуби не проти змагання, оскільки це збільшить доходи і полегшить виплату зарплат футболістам. Чиновник вважає, що потрібно сісти з профспілкою за стіл переговорів і "з'ясувати, чого вони хочуть".

Вимоги FIFPRO: що відомо

Профспілка футболістів спільно з Організацією європейських ліг подали позов до Єврокомісії в Брюсселі стосовно календаря змагань. На думку обох організацій, ФІФА, яка є одночасно регулятором світового футболу і комерційною зацікавленою стороною, зловживає своїм становищем.

Розширення чемпіонату світу-2026 з 32-х до 48-ми команд та запровадження нового клубного Мундіалю у 2025 році принесуть користь фонду ФІФА. Проте, перевантажений календар негативно позначиться на здоров'ї футболістів.

Мета протестувальників – заблокувати нове змагання. А також ввести фіксований максимум матчів, які проводять зірки в кожному сезоні. В іншому випадку вони погрожують влаштувати глобальний футбольний страйк.