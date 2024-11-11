"Закляте коло". Президент УЄФА заховав погрозу зіркам за ширму турботи про футбол
На думку очільника Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александера Чеферіна вимоги гравців скоротити кількість футбольних матчів призведуть до зниження їхніх доходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Sun.
Керівник Європейського футболу не є прихильником нових проєктів Міжнародної федерації (ФІФА), зокрема Клубного чемпіонату світу. Водночас він закликав футболістів топ-команд не вимагати скорочення графіку вже існуючих змагань. Бо тут будуть інші наслідки.
"Якби ми зменшили кількість матчів, зарплати футболістів також впали б, тому що клуби мали б менший дохід. Це замкнене коло", – пояснив Чеферін.
Таким чином голова УЄФА прокоментував те, що в жовтні Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) і Організація європейських ліг подали до суду на ФІФА. Вони незадоволені ідеєю створення ще одного глобального турніру – Клубного чемпіонату світу.
На його думку, проблема в тому, що європейські клуби не проти змагання, оскільки це збільшить доходи і полегшить виплату зарплат футболістам. Чиновник вважає, що потрібно сісти з профспілкою за стіл переговорів і "з'ясувати, чого вони хочуть".
Вимоги FIFPRO: що відомо
Профспілка футболістів спільно з Організацією європейських ліг подали позов до Єврокомісії в Брюсселі стосовно календаря змагань. На думку обох організацій, ФІФА, яка є одночасно регулятором світового футболу і комерційною зацікавленою стороною, зловживає своїм становищем.
Розширення чемпіонату світу-2026 з 32-х до 48-ми команд та запровадження нового клубного Мундіалю у 2025 році принесуть користь фонду ФІФА. Проте, перевантажений календар негативно позначиться на здоров'ї футболістів.
Мета протестувальників – заблокувати нове змагання. А також ввести фіксований максимум матчів, які проводять зірки в кожному сезоні. В іншому випадку вони погрожують влаштувати глобальний футбольний страйк.
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