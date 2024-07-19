Обійти санкції не вийде: Макрон обіцяє посилити боротьбу з "фантомним флотом" РФ

На пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Британії він висловився за посилення заходів проти Росії. Зокрема, Макрон підтримав заклик прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо дій проти суден, які допомагають РФ обходити санкції ЄС.

"Я хочу підтримати заклик прем'єр-міністра Стармера, який об'єднав близько сорока членів європейської політичної спільноти, посилити наші дії проти так званого "фантомного флоту", тобто суден, які дозволяють Росії обходити санкції ЄС", - заявив французький президент.

Також за підсумками саміту Макрон підтвердив підтримку України, зазначивши, що місце української держави в європейській сім'ї є цілком виправданим. За його словами, підтримка буде посилюватися, оскільки в Україні на мапу поставлено питання Європи та її безпеки.

Крім того, Макрон провів спільне засідання разом с президентом Молдови Майєю Сандою щодо боротьби з маніпуляцією інформації та іноземним втручанням.

"Ми домовилися поширити механізми, вже винайдені Європейським Союзом, за його межі, зокрема групи швидкого реагування на гібридні заходи. Також ми вирішили створити мережу експертів з метою визначення спільних стандартів і протоколів для виявлення та реагування на інформаційні маніпуляції та кібератаки", - сказав Макрон.