"Обійми з Путіним не допоможуть". Зеленський закликав партнерів до передачі зброї для ЗСУ

"Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому потрібна достатньо зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть", - зазначив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що деякі світові лідери вже багато років намагаються знайти спільну мову з російським диктатором, але це лише погіршило ситуацію.

"Дехто з вас обіймає його 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає тільки про війни і не зміниться. Тільки тиск може обмежити його", - підкреслив він.