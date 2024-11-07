RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Объятия с Путиным не помогут". Зеленский призвал партнеров к передаче оружия для ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность международному сообществу за поддержку Украины в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что Украине нужна не просто дипломатическая поддержка, а достаточно оружия для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к саммиту Европейского политического сообщества.

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут", - отметил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что некоторые мировые лидеры уже много лет пытаются найти общий язык с российским диктатором, но это только ухудшило ситуацию.

"Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может ограничить его", - подчеркнул он. 

"Переговоры" по ударам по энергетике

Издание Financial Times сообщило, что по данным дипломатических источников между Россией и Украиной якобы начались предварительные переговоры при посредничестве Катара. Целью этих переговоров является прекращение атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.

Источники отмечают, что обсуждения находятся на начальной стадии и пока не получили конкретных результатов.

В ответ на эту информацию пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков заявил, что сообщение Financial Times является "вбросом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВойна России против Украины