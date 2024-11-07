"Объятия с Путиным не помогут". Зеленский призвал партнеров к передаче оружия для ВСУ

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут", - отметил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что некоторые мировые лидеры уже много лет пытаются найти общий язык с российским диктатором, но это только ухудшило ситуацию.

"Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может ограничить его", - подчеркнул он.